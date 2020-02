Bedriuwslibben biedt Twadde Keamer 26,5 miljoen oan foar brede slûs Koarnwertersân

Minister Cora van Nieuwenhuizen wie oant no ta net entûsjast oer dy konstruksje, omdat se dy as in soarte fan tol beskôget. Mar neffens de bedriuwen is hjir gjin sprake fan, want it giet ommers om it útfieren fan in yn 't foar fêstleine ôfspraak.

De Twadde Keamerleden reagearren optein op de petysje en de byhearrende cheque fan 26,5 miljoen. "In delegaasje út it Noarden dy't jild bringt yn plak fan dat se dêrom freegje, dat is wol bysûnder", seit Twadde Keamerlid Aukje de Vries út Ljouwert.

Stieneke van der Graaf (CU) hat it oer in 'mooi gebaar'. Sy wol de minister freegje om der wurk fan te meitsjen en te sjen oft dy kaderwet Koarnwertersân foar it ynbarren fan de bydragen fan de bedriuwen der ek komme kin.

De kommende maitiid hat de Twadde Keamer wer oerlis oer de brede slûs fan Koarnwertersân. Dan wurdt grif ek praat oer it oanbod fan it bedriuwslibben. Wat de oanwêzige bedriuwen oanbelanget kin it net hurd genôch. "Liever vandaag dan morgen", seit Sijbrand de Vries fan de skipswerf út Makkum. "Wij staan te popelen."