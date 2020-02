Achtkarspelen dielt fergees nestkaskes út om ikeprosesjerûp te bestriden

It útdielen is in reaksje op in moasje fan FNP en GrienLinks, dy't ôfrûnje jier oannommen is. Wethâlder Max de Haan seit oer de aksje: "Door nu te investeren in natuurlijke vijanden, zoals het ophangen van nestkasten, ontstaat er een gezond ecosysteem, waarbij de eikenprocessierups niet de overhand krijgt."

500 foar ynwenners, 500 foar Fûgelwacht

De nestkastkes wurde makke troch meiwurkers fan it houtwurkplak De Klamp en stichting MOA fan Surhústerfean. Fan de 1.000 kastkes komt de helte beskikber foar ynwenners fan de gemeente. Op is op, jout Achtkarspelen oan. De ynwenners dy't in kastke wolle, wurdt wol frege om by te hâlden oft it hokje troch fûgels bewenne wurdt. De gemeente wol ek witte hokker fûgels. De oare 500 kastkes pleatst de Fûgelwacht op iken yn de gemeente.

Op 18 febrewaris wurde de earste nestkastkes weijûn by De Spitkeet yn De Harkema.