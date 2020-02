Grutte Tsjerke yn Hylpen krijt opknapbeurt nei 40 jier

Alle bankjes yn de tsjerke binne fakkundich skjirre en krije in nij likje ferve. Yn stee fan âldrôze wurde se krêm-wyt. It ferwulft is al yn in djipblauwe kleur ferve. Dit is net samar betocht. Troch in kleuretest en ûndersyk nei wat der earder op de bankjes oan ferve sitten hat, krijt de tsjerke no dizze styl. Om't it in ryksmonumint is, hat dat proses trije jier duorre.

Foarsitter Karel de Jong fan de tsjerke yn Hylpen is tige wiis mei de resultaten oant no ta: "Boppe ferwachting. We hawwe wol wat foto's sjoen dy't se fantefoaren ynkleurd hiene en ik fyn it hartstikke moai wurden." De tsjerke giet ek mei de moderne tiid mei, want yn de nije keuken sit in ôfwaskmasine.