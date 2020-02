Mooglike wolf by De Gordyk blykt hûn te wêzen

In soad minsken op sosjale media tinke dat it om in wolf giet. Mar neffens wolve-ekspert Glen Lelieveld giet it lykwols dúdlik om in hûn. "Dat wordt vooral duidelijk door de witte staartpunt", sa fertelt hy.

"Bij wolven is de staartpunt zwart en is de staart in zijn geheel behoorlijk korter. Wolven lopen over het algemeen ook soepeler dan honden."