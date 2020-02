Aksjegroep filmet hinneslachterij, neat yllegaals te sjen, fynt slachterij

De aksjegroep wol dat minsken mei de bylden in earlik byld krije fan hoe't it om en ta giet yn in slachterij. Dêrnei kin de konsumint sels útmeitsje oft hy of sy wol of net fleis yt, fertelt Johan Boonstra fan Ongehoord.

Wytze van der Meer fan de hinneslachterij seit dat op de bylden neat te sjen is wat net mei. Wol hawwe syn meiwurkers stoer praat op de wurkflier, seit er. Net te sjen is dat de hinnen echt oer it mes hinnegean.