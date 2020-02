Definsje: gjin behoefte om leechfleanrûte yn gebrûk te nimmen

Neffens in wurdfierder fan Definsje is gjin fergunning oanfrege foar de leechfleanrûte, mar hat der allinne ûndersyk west nei militêre fleanaktiviteiten. Dêr falle de leechfleanrûten ek ûnder. As Definsje yn de takomst eventueel wol in fergunning oanfreegje sil, dan wurdt dat yn oerlis mei de belutsen provinsjes en gemeenten dien.

Notysje prematuer

Oer de opskuor dy't ûntstien is oer mooglike leechfleanrûten boppe Fryslân, seit Definsje dat de earder útlis ûngelokkich en prematuer is. Der waard yn in notysje skreaun dat de loftmacht de leechfleanrûte boppen Fryslân wer yn gebrûk nimme woe.