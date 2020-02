Brân by waskerij op It Hearrenfean: gebou fol reek

De brânwacht hat de wenningen boppen de winkel ûntromme en is dêrnei de waskerij binnen gien. Wat der krekt yn brân stie, is op dit stuit noch net dúdlik. De brânwacht koe it fjoer rap útmeitsje. By de brân is gjinien ferwûne rekke.

Yn july 2017 wie der ek al brân by waskerij Modres. Doe ûntstie it fjoer troch koartsluting.