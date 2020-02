Fûgelbeskerming begjint petysje tsjin Portugeesk fleanfjild om skries te rêden

It kweldergebiet dêr't it fleanfjild foar Lissabon komme moat, wurdt brûkt troch in soad fûgels as tuskenstop, yn harren lange reis nei Nederlân en Fryslân. Neffens saakkundigen en fûgel-organisaasjes sille fleantugen de fûgels ferjeie.

Gjin tiid om te brieden

Dêrtroch komme de fûgels letter yn Fryslân oan en is der hast gjin tiid mear om te brieden foar't der hjir meand wurdt. Dêrom komt ek de Nederlânske Fûgelbeskerming yn aksje: fan tiisdei ôf kin der in petysje tsjin it fleanfjild tekene wurde.

Neffens Kees de Pater fan de Fûgelbeskerming is dat wichtich om oan it Portugeeske regear sjen te litten dat it nije fleanfjild sa net kin. "De Nederlandse petitie is vooral om extra druk uit te oefenen op de Portugese overheid. Wij vinden het een slecht plan, Portugal heeft een internationale verantwoordelijkheid om de grutto's te beschermen."