Dûbeld boadskip yn Fryske toeristyske kampanjes

Moandei presintearre dy regio har grutsk op it Frysk Toerisme-kongres. Opmerklik is lykwols dat de grutte 'Visit Friesland-kampanje' fan Merk Fryslân hjir wat tsjinoer stiet. Mei as biedwurd 'Leve het water' wurdt dêr wer krekt op de Fryske klassikers ynset.

Neffens Wiepkje Hoekstra fan 'Het andere Friesland' is de kar foar dy grutte lûkers wol te begripen. "Boppedat hawwe wy bygelyks mei de Turfroute ek foar de wettertoerist in moai oanbod!" Takom jier is it tema 'Ode aan het landschap'.