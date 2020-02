Noch mar trije Fryske gemeenten heffe hûnebelesting

Foarich jier hefte ek It Hearrenfean noch hûnebelesting. No binne der dus noch mar trije gemeenten oer. De djoerste fan de trije is Flylân. Dêr betellet in hûne-eigener yn 2020 goed 78 euro foar in jier, en foar in twadde hûn 121 euro.

Yn Smellingerlân is it 66 euro yn it jier en in twadde hûn kostet 95 euro. De gemeente Ljouwert freget ûngefear itselde: 66 euro foar in earste en 100 euro foar in twadde hûn.

Hûnebesitters binne it djoerste út yn de gemeenten Grins (125 en 310 euro) en Den Haag (120 en 308 euro).