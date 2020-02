Ferdieldheid yn Aldskou oer mooglikheden foar nije brêge

Neffens omwenner Yke Visser is it moai dat Rykswettersteat de minsken der no al by belûkt, mar binne der wol soargen oer hoe't it allegear komt. "As je in akwadukt bouwe, krijst in opsplitsing fan it grûngebiet. Se kinne ek besykje de nije brêge op deselde hichte te hâlden", seit Visser. "De talúds dy't der no lizze, kinne je dan oanhâlde. Grut probleem wurdt dan wol de trochstream by de bou."

Grutte ympakt

De ympakt sil hoe dan ek grut wêze en yn it lytse buorskip bin dêr wol soargen oer. Der komme noch meardere mooglikheden om mei te praten yn de planfaze en ek as de plannen der lizze, kin wer ynsprutsen wurde. Op 5 en 6 jannewaris binne der ek noch ynformaasjegearkomsten oer de brêgen by Spannenburch en Twellingea.