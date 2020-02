Plysje op skerp yn Drachten fanwege oanhâldende brannen

De trije jongeren naaiden út doe't se de plysje opmurken. In oantal aginten op 'e fyts sette tegearre mei plysje-auto's in organisearre achterfolging yn. Ien persoan koe al gau oanhâlden wurde. In oare fertochte waard in skoftke letter op de Langewyk oanhâlden troch aginten yn boarger.

Ien fan harren is ûntkommen oan de plysje. De twa fertochten dy't wol oanhâlden wurde koene, binne oerbrocht nei it plysjeburo yn Ljouwert. Oft de fertochten ek de dieders binne fan de eardere brannen is net bekend.