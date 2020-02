Frysk bou- en ferhierbedriuw slaan hannen yninoar

Beide bedriuwen hawwe in oerienkomst sletten foar in perioade fan fiif jier. It betsjut dat it ferhierbedriuw al yn 't foar meitinkt hokker materieel der nedich is op in bouplak. It hâldt yn dat der minder kosten makke wurde, mar ek dat der effisjinter en duorsumer wurke wurdt. In part fan de wurknimmers fan it boubedriuw wurdt detasjearre nei it ferhierbedriuw.