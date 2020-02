Yn Berltsum soe mooglik in stekynsidint west hawwe yn de opfang foar dak- en thúsleazen Welgelegen oan de Wiersterdyk. It is lykwols noch net bekend oft der minsken ferwûne rekke binne. Neffens de earste berjochten soe de plysje in persoan oanholden hawwe.