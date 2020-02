Man slim ferwûne nei mishanneling yn Wolvegea; plysje siket tsjûgen

Oer de aard fan de ferwûnings en wat him krekt ôfspile hat, wol de plysje neat kwyt. De mishanneling sels soe sneontejûn bard wêze, mar der is pas moandeitemiddei melding makke by de plysje. Neffens de wurdfierder is der foarearst noch gjin oanjefte dien.

Wol is der in ûndersyk setten. Foar dat ûndersyk is de plysje op syk nei minsken dy't mear witte. Dat kin telefoanysk fia 0900-8844 of 0800-6070. Dat kin ek anonym fia 0800-7000 of Meld Misdaad Anoniem.