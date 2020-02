Wethâlder Feitsma woe Skotten 'hert ûnder de riem stekke' mei flagge

"Net ferwachte"

"Dit hie ik ek net ferwachte. Ik krige sels allegearre reaksjes yn it Frysk, út Skotlân. Ek binne der Skotten dy't graach in kear del komme wolle. No, dat kin fansels", seit Feitsma. De ynstallaasje mei de flaggen fan de 28 lidsteaten fan de Europeeske Uny stiet sûnt it Kulturele Haadstêdjier yn de Ljouwerter Stasjonsstrjitte. It ferfangen fan de flagge fan Grut-Brittanje troch dy fan Skotlân sjocht Feitsma as 'in grapke mei serieuze ûndertoan'.

"As je yn Skotlân binne, dan fernimme je dat de minsken en ek de stêden dêr alle kontakten mei Europa op it mêd fan kultuer, hannel en ûnderwiis net kwyt wolle. As gemeente Ljouwert wolle wy ek graach trochgean mei de kontakten dy't der lizze mei in stêd as Edinburgh, mar ek mei oare stêden yn it Feriene Keninkryk."