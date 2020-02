Minister Van Veldhoven iepenet alderearste brêge fan biokomposyt

Minister van Veldhoven neamt de oergong nei in sirkulêre ekonomy krekt like wichtich foar it miljeu as it werombringen fan de CO2-útstjit en de oerstap nei oare foarmen fan enerzjy, lykas sinne en wyn. Se priizget Fryslân fanwege de liedende rol dy't ús provinsje op dit mêd spilet.

De Feriening Sirkulêr Fryslân en provinsje Fryslân namen de minister mei foar in toer by sirkulêre plakken del yn en by Ljouwert, fanwege 'De wike fan de Sirkulêre Ekonomy'. De start wie by de fytsbrêge.

De brêge is beweechber, hat in oerspanning fan 22 meter en hat in dyk fan 66 oan biokomposyt.