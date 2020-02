Undersyk: der is draachflak foar mear toerisme yn Fryslân

"Goed 3.000 minsken fan ús boargerpanel hawwe fragelisten ynfolle," leit Wilma de Vries fan it Fries Sociaal Planbureau út. "We ha de bewenners benammen frege hoe't se tsjin de groei fan it toerisme oansjogge. It docht bliken dat minsken iepensteane foar mear toerisme, mar se sitte net op massatoerisme te wachtsjen. It leafst toeristen dy't foar de natuer en kultuer komme en de rêst en romte respektearje."

Ut it ûndersyk kaam ek nei foaren dat regio's dêr't al in soad toeristen komme, lykas de Waadeilannen en súdwest-Fryslân, it al wat knypt. "Mar dêr hawwe se ek profyt fan dy toeristen. Oare regio's sizze krekt: lit de toeristen mar komme, we hawwe genôch te bieden."

In kanttekening is wol dat it panel fynt dat it karakter fan Fryslân net oantaast wurdt. "It moat passe by de skaal fan de provinsje."

Neist ekonomyske foardielen ûnderfine ynwenners mear reuring yn de omjouwing. Sa binne der mear eveneminten, foarsjenningen en kinne bewenners yn kontakt komme mei besikers dy't se oars net moetsje soene.

Neidielen

Yn gebieten mei in soad toeristyske besikers wurde wol neidielige gefolgen ûnderfûn, lykas parkearproblemen, lûdsoerlêst of swalkôffal, mar de foardielen binne grutter.

Foar de kommende tiid is it wichtich dat it tal besikers net skealik is foar de rêst en romte yn de provinsje, it lânskip en de kultuerhistoaryske steds- en doarpsgesichten. Want dat is neffens de ynwenners fan Fryslân de krêft fan de provinsje foar sawol de ynwenners as de besikers.