Noardlike kuorbaltopper ferkeazen ta 'Wedstriid fan de Wike'

Om de play-offs te heljen moatte de Fryske kuorballers by de earste fjouwer einigje. No steane se tredde mei sechtjin punten, likefolle as twa oare klups. Ofrûne sneon ferlear LDODK ferrassend fan DVO. "Dat wie eins wol ûnnedich", fertelt ferslachjouwer Freark Wijma. "Benammen oan de ein joech LDODK it folslein fuort." Dat sil sneon oars moatte tsjin DOS '46. Lykas it earste duel tusken beide ploegen sil it ek wer in famyljestriid wurde tusken de 'Frieswijkjes'.

De wedstriid tusken LDODK en DOS '46 is sneontejûn live te sjen yn de Omrop Fryslân-app en fansels op omropfryslan.nl. It duel begjint om 20.00 oere.