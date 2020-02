Sportcast: "Dy Espejord blinkt út troch syn tatoeaazjes"

Reden ta panyk by Hearrenfean is der noch net nei trije kompetysjenederlagen, sa seit ferslachjouwer Arjen de Boer: "It kin net yn ien kear fuort wêze, dêr leau ik neat fan."

Neffens trainer Johnny Jansen ûntbrutsen snein de puntsjes op de i, mar ferslachjouwer Geert van Tuinen sjocht dêr dochs wat oars tsjinoan: "Dat fûn ik iets te eufemistysk foar wat we sjoen ha."

Runar Espejord

Fansels waard der ek praat oer ynfaller Runar Espejord. Hy hie de lykmakker yn de slotminuten op de holle, mar kopte folslein frijsteand op de peal. Presintator Andries Bakker konkludearret: "Dy Espejord blinkt út troch syn tatoeaazjes".

Neffens De Boer hie in echte spits dy bal makke: "It is lestich om him no al te beoardieljen, mar wat we oant no ta fan him sjoen hawwe... Dat is dat er in enoarme mooglikheid en in penalty mist hat tsjin Willem ll. En hy hie Hearrenfean oan in punt helpe kinnen tsjin Fortuna." Ferslachjouwer Andor Faber: "Helpe kinnen? Helpe moatten!"