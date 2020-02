'Domino Day' wer op telefyzje, mar komt it ek wer nei Fryslân?

Domino Day moat dit jier yn novimber hâlden wurde, de ambysje fan de programmamakkers is om goed 4,5 miljoen stientsjes omfalle te litten. Op dit stuit siket de produksjemaatskippij noch ferskate minsken. Oft it wer nei Ljouwert komt, is noch net bekend.

Tusken 1998 en 2009 wiene de live fallende dominostientsjes te sjen foar ynternasjonaal publyk.

Yn 2005 kaam it programma noch grut yn it nijs om't in mosk de tariedingen foar de dominoshow yn it gebou fersteurde. Mar yn 2010 hold it programma op om't der te min sponsoaren wiene.