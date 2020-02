KWF: Yn Fryslân komt hûdkanker it meast foar

Onkolooch Hovenga wurket yn it Drachtster sikehûs Nij Smellinghe yn Drachten en is foarsitter by it Oncologisch Netwerk Friesland.

Neffens him soe de groei fan hûdkanker komme kinne troch de minsken dy't doe't se jong wiene hiel lang yn de sinne lein ha. "Yntusken geane wy hjir folle bewuster mei om." Wat ek opfalt, is dat de oantallen yn Fryslân minder hurd tanaam binne.

De ferklearring hjirfoar soe wêze kinne dat Friezen miskien minder yn de sinne sitten ha of minder op fakânsje geane nei waarme lannen, mar dat is gokken neffens Hovenga.

Minder termkanker

In opfallende delgong is te sjen by termkanker. Yn 2019 wiene der 520 persoanen mei de diagnoaze, wylst dat fjouwer jier earder 610 wiene. Neffens Hovenga komt dat troch it befolkingsûndersyk. "By it befolkingsûndersyk foar termkanker wurde al folle termpolipen opspoard en fuorthelle foardat it útgroeie kin ta kanker."

Yn it Oncologisch Netwerk Friesland sitte onkologen fan alle sikehûzen yn Fryslân. Se beprate hoe't se de kwaliteit fan de soarch foar kankerpasjinten noch better krije. It netwurk bestiet sûnt 2017, en hat no al wat oplevere neffens Hovenga. "Wy ha oer elke pasjint multydissiplenêr oerlis. Dan hawwe je fuort foar elke pasjint goed advys fan ferskate sikehûzen."

Dêrneist wol it netwurk him rochtsje op it ferbetterjen fan de psychososjale aspekten fan kanker. Dus net allinnich medyske soarch, mar ek oandacht foar de psychyske gefolgen fan de sykte.