Provinsje stelt goed acht ton subsydzje beskikber foar ûndernimmers

Undernimmers kinne in voucher oant 2.500 euro oanfreegje as se foar it bedriuw saakkundich advys ynhiere wolle. Ofrûne twa jier stie de subsydzjeregeling ek iepen. Nij is dat ûndernimmers it jild no ek brûke meie foar it oanfreegjen fan trainingen oer ûndernimmen, fraachstikken oer sirkulêre ekonomy, duorsumens en rekreaasje en toerisme.

"De Fryske ekonomy bestiet foar in grut part út MKB-bedriuwen. Om bedriuwsûntwikkeling en ynnovaasje te stimulearjen, hawwe we in leechdrompelige regeling ûntwikkele. De regeling is ferbettere en rjochtet him no ek yn it bysûnder op sirkulariteit en duorsumens", seit deputearre Sander de Rouwe.