Lûdswâl moat lûdsoerlêst fan nij Cambuurstadion foarkomme

De lûdswâl krijt in bysûnder úterlik. De platen dy't tusken de peallen skood wurde, ha in ferskaat oan planten oan wjerskanten. Dêrtroch wurdt de wâl in bûnt selskip fan kleuren. "Dat vrolijkt de boel wat op," seit buertbewenster Dineke Pol. "Ik weet niet of de geluidsoverlast nu opgelost is, maar het wordt er wel mooier op."

Leuke reuring

Pol wennet al 35 jier yn de wyk en is bliid dat it stadion der komt. Sy wyt lykwols ek dat de mieningen oer de komst fan it nije fuotbalstadion yn de Skriuwersbuert ferdield binne. "Sommige mensen zijn het er niet zo mee eens," seit Pol. "Maar ik vind die reuring altijd wel leuk."

In oare ynwenner fan de wyk is it net folslein mei Pol iens. "Het is de vraag of zo'n geluidswal wel helpt," sa begjint se har ferhaal. "Ik denk toch dat er altijd wel wat overlast komt door supporters. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het is wel een optie."