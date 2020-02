Strangere oanpak foar asylsikers dy't foar oerlêst soargje

De nije maatregel is bedoeld om foar te kommen dat in lytse groep asylsikers it ferpest foar de gruttere groep. De maatregel wurdt koördinearre troch Henk Wolthof. Hy kin net sizze om hoefolle minsken it krekt giet yn Fryslân. "Die tachtig is een detail dat we vrij kunnen geven, maar we geven niet aan hoeveel asielzoekers het per locatie betreft." Op de asylsikerssintra sels witte de meiwurkers wol om wa't it giet. Wolthof: "Men krijgt per locatie door hoeveel mensen er op de lijst staan. Vaak zijn die op de locatie zelf ook al langere tijd in beeld."

Hurdere oanpak

Doel fan de nije maatregel is om in better strafdossier op te bouwen oer dizze persoanen. Wolthof: "Dit is een verbetering van de huidige aanpak. We zijn als diensten bij elkaar gaan zitten omdat we willen dat zo iemand ook echt aangepakt kan worden. We willen heel graag dat - waar mogelijk - het strafrecht wordt toegepast op deze kleine groep. " Dat rint útien fan in finzenisstraf oant in winkelferbod of ferbod foar it iepenbier ferfier.

Under it fergrutglês

Wolthof ferwachtet al op koarte termyn resultaat fan de nije strangere oanpak. "Op het moment dat iemand op de lijst staat, krijgt hij een gesprek. Dat zal een stevig gesprek zijn, zodat we goed in beeld krijgen hoeveel overlast iemand veroorzaakt. We leggen zo iemand onder het vergrootglas en willen hem keihard aanpakken." Ek meiwurkers fan de asylsikerssintra ha dêr by in wichtige rol. "Zij staan te popelen om deze kleine groep aan te pakken, omdat ze het verpesten voor de rest", wit Wolthof.