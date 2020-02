Kleurebylden tocht fan 1954 litte dúdlik de emoasjes fan de minsken sjen

De bylden binne unyk mar heakje net in soad ta oan de skiedskriuwing oer de tocht, seit Van der Vooren: "Alles is toen redelijk goed vastgelegd. Alleen de chaos voor finish niet. Dat zie je helaas hier ook niet. Maar wel dat Jeen in z'n eentje sprintend op de finish afkomt."

Wat Van der Vooren opfalt oan de bylden fan '56 is dat je sa dúdlik sjen kinne dat it publyk ferbjustere is: "Er was na de tocht van 1940 met het 'Pact van Dokkum' (Fiif man makken de ôfspraak tagelyk oer de einstreek te kommen) zo duidelijk gemaakt dat zoiets niet kon. Deden ze het in '56 weer. Je ziet duidelijk dat het publiek verbijsterd is. Juichen doen ze niet, wel voor de anderen die sprinten om de overgebleven plaatsen."