Noed oer achterstânswyk: leefberens wurdt minder

Dat soe komme trochdat der mear minsken mei psychyske problemen yn de wiken komme en statushâlders dy't de taal net sprekke. Dat soarget foar oerlêst.

Dat is ek sa yn Heechterp-Skieringen yn Ljouwert, ien fan de wiken dêr't it om giet. Jacob Vierkant is al acht jier aktyf as buertkonsjerzje yn de wyk.

"Ik vind het nog steeds een prachtwijk", seit Jacob Vierkant. Neffens him is der net folle ferskil mei oare wiken. "Het zijn prima mensen hier. De sociale teams doen veel voor de wijkbewoners, alle inzet is er wel."

Hy sjocht dat der mear betize minsken komme. "Bewoners durven die mensen niet aan te spreken op bijvoorbeeld muziekoverlast, drugsproblematiek, mensen die dealers toelaten aan hun portieken, en rotzooi in de kelders."

Hy pleitet foar mear kameratafersjoch. "Het zou mooi zijn als alle klachten worden gemeld, zodat instanties er wat aan kunnen doen. Omdat de overlast vaak 's nachts is, valt het vaak niet te bewijzen, je zou meer kunnen doen met camera's."