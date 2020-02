Yoga is booming business; ék yn Fryslân

Yoga is booming business. Hieltyd mear minsken gean as yogadosint oan de slach. Yn tiden fan stress en hege wurkdruk blykt yoga ien fan de oplossingen om dochs 'zen' te bliuwen. En ek al binne wy yn Fryslân dan hiel nofter, ék by ús groeit it tal yogabedriuwkes. Ien fan dizze yogadosinten is Joan Hoekstra fan It Hearrenfean.