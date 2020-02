Keunstakademy Fryslân hopet op kultuersubsydjze fan provinsje

Keunstakademy Fryslân is de lêste jierren bot groeid. Direkteur en keunstner Doet Boersma is tritich jier lyn begûn op in skip, dêrnei ferhûze se nei de Skrâns yn Ljouwert. Dit plak wie nei in pear jier ek te lyts. Sûnt koart hat de akademy in nij en grutter ûnderkommen oan de râne fan Ljouwert, yn in âlde sportskoalle dy't hielendal ferboud is.

"Ik fiel my hiel grutsk", sa fertelt Boersma. "Mar tagelyk ek hiel lyts. Dosinten kinne alles sels pakke, alles rint sûnder dat ik oerol by belutsen bin." De lêste jierren is it tal dosinten groeid fan 8 nei 40. It tal lesoeren is tanommen fan 20.000 nei 30.000. En de akademy hat ek in dieltiid-HBO fakoplieding, de iennige yn Nederlân.

Studinten fan dizze oplieding sitte troch elkoar mei gewoane kursisten. "Dat betsjut dat it nivo foar eltsenien heech is", sa fertelt Boersma.