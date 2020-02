Dochter fan filmer unike Alvestêdetocht fan 1954: "Heit woe dy film ha"

Op it iis njonken de Prinsetún yn Ljouwert stie Steensma der wer en lei hy de oerwinning fêst fan Jeen van den Berg. Hy die dat allegear mei in kleurefilmke yn syn kamera. Foar dy tiid wie dat hiel ûngewoan. Foar safier't no bekend is, binne dit de âldste kleurebylden fan in Alvestêdetocht.

Keystone-kamera mei 16mm-film

Op tafel yn it Fries Film Archief leit in learen tas. Yn dy tas sit de kamera fan Sjoerd Steensma. Hy krige him yn 1946 fan in sweager út de Feriene Steaten. Dy wie oer út Californië. Klara Woldring-Steensma: "Heit wie in man dy't hiel goed neitocht oer wat hy fêstlizze woe. Hy filme ús as famylje, mar ek eveneminten. Hy hie gefoel foar drama en each foar saken dy't moai wiene. It wie in man dy't dat allegear graach regissearre. Hy skreau ek alles folslein út. Dat holp by it montearjen."

"Hy neamde himsels bakker-keapman", seit Klara Woldring-Steensma. Har heit siet yn it famyljebedriuw Steensma & Zn yn Boalsert. Hy is better te omskriuwen as in alleskinner. Sjoerd Steensma wie aktyf as skriuwer fan muzykstikken, mar ek as foargonger yn de meniste tsjerke.

Dêrnjonken wie hy ek noch aktyf foar in ferskaat oan toanielferieningne. "Dêrtroch hie hy ek gefoel foar byld", seit Klara Woldring-Steensma. "De kamera paste goed by him. Hy filme altyd en wurke him dan oeral nei foaren ta as parse."

Sa slagge it Steensma dan ek om yn 1954 en 1956 foaroan te stean by de finish. Hy lei de oerwinning fêst fan Jeen van den Berg en dy fan de fiif fan it "Pact van Vrouwbuurtstermolen.