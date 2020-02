Beammewâl moat apoteek wurde foar fee

Dictus Hoeksma is prjoektlieder en dielnimmer: "Wy ha in hiel soad natuoer om ús lân hinne yn 'e Wâlden. Bisten fiele sels hiel goed as se wat ûnder de leden ha. Se witte ek krekt hoe't se harsels wer sûn meitsje kinne troch oan in bepaalde beam of strûk te fretten. De iik bygelyks soarget dat de spiisfertarring wer goed wurdt en swarte beikes helpe om it bloed wer op gong te krijen."

Nije kennis opdwaan

Elke beam of strûk hat sa syn eigen genêskrêft. Doel is dan ek om genôch fariaasje oan beammen en strûken yn de beamwâlen te krijen. Hoeksma: "Wy freegje de dielnimmende boeren om yn de gaten te hâlden wat harren fee krekt fret en om te sjen wat harren mankearret. Sa kinne wy sels ek nije kennis opdwaan. Gelokkich is ek yn âlde boeken it nedige te finen, dêr't wy wakker nei op syk binne."

Utkomsten diele

De útkomsten fan dit bysûndere projekt komme op de kennisbank op de webside. Sa wolle de inisjatyfnimmers harren ûnderfinings diele.