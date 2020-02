Film oer Alvestêdetocht fan 1954 yn kleur ûntdutsen: "Pearel yn it argyf'

Mei in 16mm-kamera

Oant no waard oannaam dat de de Fryske filmmakker Han de Vries de âldste kleurebylden sketten hie. Hy lei de tocht fan 1956 fêst op film. It filmke fan Steensma is foar safier no bekend is it âldste dat makke is fan de 'tocht der tochten'. De 16mm-bylden binne by tafal ûntdutsen doe't de dochter fan de filmmakker, Klara Woldring-Steensma, de kolleksje fan har heit by it Fries Film Archief brocht.

Filmer fan iiseveneminten

It giet om bylden fan ferskate iiseveneminten. Sa hat Steensma ûnder oare ek de Alvemarretochten fan 1954 en 1956 fêstlein. Ek belslydjeiwedstriden op de Iselmar by Hylpen en it NK langebaan fan 1955 op it âlde Thialf. Dat wie doetiids noch in natueriisbaan op It Hearrenfean. Ek hat Steensma bylden makke fan in koartebaanwedstrid foar froulju yn de Prinsetún yn Ljouwert.