Op 'e nij konifearebrân yn Drachten

Yn Drachten binne yn de nacht fan snein op moandei op 'e nij konifearen yn 'e brân stutsen. Dat barde oan de Bergleane. Dêr besochten brânstichters oant twa kear ta in konifearehage yn 'e brân te stekken. Efkes letter wie it raak oan de Ringwei, dêr't in kontener by supermerk Aldi yn 'e brân stutsen waard.