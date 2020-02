Ien Fries is 'superbliid' mei ferlies fan Hearrenfean: "Dit voelt altijd goed"

"Dit voelt goed. Het voelt altijd goed om te winnen." Dat seit Mark Diemers nei ôfrin fan de wedstriid tusken Hearrenfean en Fortuna Sittard. Hearrenfean ferlear. Diemers spilet by Fortuna, op it middenfjild. Hy kaam earder út foar Cambuur. Diemers is berne yn Ljouwert.

As ferslachjouwer Andor Faber seit dat it fuotbaljen fan Hearrenfean ek fan in bedroevend nivo wie, laket er.