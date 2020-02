Flyers zonder problemen langs Antwerp Phantoms

De Flyers kwamen al na een paar minuten op voorsprong. In een powerplay scoorde Ronald Wurm de 1-0. In de zevende minuut was het al 2-0 toen Trevor Petersen de hele Antwerpse defensie uitspeelde.

Vier minuten later schoof Bezak de puck over het ijs de goal in: 3-0. In de veertiende minuut werd het 4-0, toen Petersen een mooie aanval van de Flyers afrondde.