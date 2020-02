"Grutte gemeenten binne in probleem foar de iiswegesintrales"

Yn Fryslân binne der 22 iiswegensintrales. De measten binne fan âldsher keppele oan de gemeenten. Mar nei de weryndieling besteane dy gemeenten net allegearre mear.

Omdat de rayonhaden fan de Alvestêdeferiening faak by de gemeenten wurken, koense se beskikke oer it materiaal en de minsken fan de gemeenten, as dat nedich wie, seit foarsitter Wiebe Wieling fan de Alvestêdeferiening.

"As de gemeenten sa grut wurde dat dy ferbining der út is, dan moatst op in oare manier sjen dat dat wer werom komt. Oer hiel Fryslân is dat geande."

Wieling sei dat yn it radioprogramma Buro de Vries, yn in spesjaal iisfoarum, dat him fanwege de iiswike by de Omrop bûgde oer ferline en takomst fan de iiskultuer yn Fryslân. Te gast wiene Sytse Kroes, Wiebe Wieling, Hedman Bijlsma en Sippy Tigchelaar.