Plysje hâldt grutte taksykontrôle yn Ljouwert

De plysje hold de kontrôle op it Saailân en de Stasjonswei, yn gearwurking mei Inspectie Leefomgeving en Transport en mei Handhaving.

Der binne ferskate prosessen-ferbaal opmakke tsjin taksysjauffeurs: trije kear foar it riden sûnder tarive- of klachtekaart en ûnder oare foar it riden mei in ferrûne taksymjitter en it net hawwen fan in kentekenbewiis.

De ynstânsjes sizze, sjoen de resultaten, op termyn wer in kontrôle te hâlden.