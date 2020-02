Fan herinnering oant dream: jonge en âlde reedriders langje nei echte winter

Al binne der hast gjin echte winters mear, it reedridersbloed krûpt by jongere bern troch de ieren. Sy hâlde fan de snelheid, de frijheid fan swalkjen oer iis en hawwe dreamen oer in Alvestêdetocht.

Mar de âldere generaasje is ek noch manmachtich oanwêzich op de iisbanen yn Fryslân. Benammen manlju oant boppe de 80 jier meitsje wykliks en somtiden meardere kearen yn 'e wike harren rûntsjes oer it iis. Bocht nei bocht wurdt ôfwurke, mar úteinlik allinnich mar om, as it wer kin, op bûteniis te riden. Foar de measte âldere riders is it in oantinken oan moaie tiden en yn harren belibbing koene sy as bern hast alle winters wol te riden op de Fryske fearten.

Dreambyld

Se kinne harren dan ek hiel goed heuge hoe't se it reedriden learden. Op sleatsjes achter in stoel, dat is it byld fan doe. En jûns nei de iisbaan yn it doarp. En dan tochten ride. Oeral hinne. De measte minsken binne tige wiis mei de hallen, mar dat bûten bliuwt dochs it dreambyld. In inkeling hat dat net. Ien fan de manlju is bliid dat hy net mear nei bûten hoecht. Gjin wyn, gjin skuorren en altyd moai glêd iis.