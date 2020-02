Flyers sûnder problemen foarby Antwerp Phantoms

De Flyers kamen al nei in pear minuten op foarsprong. Yn in powerplay skoarde Ronald Wurm de 1-0. Yn de sânde minút wie it al 2-0 doe't Trevor Petersen de hiele Antwerpse definsje útspile. Fjouwer minuten letter skode Bezak de puck oer it iis it doel yn: 3-0. Yn de fjirtjinde minút waard it 4-0 doe't Petersen in moaie oanfal fan de Flyers ôfrûne.

Yn de twadde perioade waard de foarsprong noch wat útwreide. Lars den Edel soarge foar de 5-0 en in pear minuten letter makke Petersen der 6-0 fan.

Juha Kiilholma makke der yn de tredde perioade 7-0 fan en yn de slotfase skoarden Den Edel en Tevor Hunt ek noch. Petersen sette krekt foar tiid de 10-0 einstân op it skoareboerd.

Agrarisch Natuurfonds Fryslân

De Flyers spilen yn in spesjaal tenu yn ferbân mei in aksje foar it behâld fan greidefûgels.