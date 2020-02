Foarsprong ferdwynt as snie foar de sinne: LDODK ferliest yn extremis fan DVO

De teams holden it yn de earste helte spannend. Sy kamen beide in oantal kear op foarsprong mar it gat waard nea hiel grut. De teams giene mei 17-15 it skoft yn.

Nei it skoft wreide LDODK de foarsprong stadichoan út ta 29-24, mar yn de lêste tsien minuten wisten de besikers dat hiel rap werom te bringen nei in 30-30 lykspul. Yn de slotfase kaam DVO op foarsprong. It waard úteinliks nei 31-34.

LDODK sakket troch it ferlies nei it fjirde plak fan de Kuorbal League.