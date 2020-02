VC Snits maklik foarby Peelpush

De Snitsers setten goed útein troch de earste set mei 25-12 te winnen. It wie Peelpush dat de twadde set better like en lang op foarsprong stie, mar de Snitsers pakten de foarsprong wer en wûnen ek de twadde set. It waard 25-21.

Snits en Peelpush giene yn de tredde set efkes lyk op, mar al gau krigen de Snitsers in grutte foarsprong. Uteinlik waard ek de tredde set wûn mei 25-11.

Kampioenspûl

VC Snits bliuwt fjirde op de ranglist. Nije wike nimme de Snitsers it op tsjin Dros-Alterno, dat is de lêtste wedstriid fan de reguliere kompetysje. Dêrnei spylje de bêste seis teams in kampioenspûl.