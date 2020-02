Fantefoaren sei trainer Henk de Jong dat it in drege wedstriid wurde soe. Al mear as 30 jier hie Cambuur yn Nijmegen gjin wedstriid mear wûn. Mei tank oan spits Robert Mühren slagge it no wol. Hy makke de moaiste goal út syn karriêre.

It is allegearre te sjen yn dizze útstjoering fan it Cambuur Sjoernaal.