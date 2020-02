HEA! 100 jier toaniel yn Ferwert

Toanielferiening OKK (Oefening Kweekt Kunst) fan Ferwert bestiet presys in iuw en dat is in moaie oanlieding om nochris goed út te pakken mei in jubileumstik. Foar dizze spesjale jûn binne ek âld-spilers fan de klup frege om nochris op te planken te skitterjen. It is lykwols net allinnich mar glamour, want de animo nimt bot ôf en miskien is dan no ek de tiid kaam om mei OKK op te hâlden...