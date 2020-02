Op & Ut: Hylpen werom yn 'e tiid en fjildûle Romke fleant de wrâld oer

Warnser Bach Ensemble fiert feest

It Warnser Bach Ensemble presintearret sneon 8 en snein 9 febrewaris twa jubileumkonserten yn Boalsert en op It Hearrenfean. It programma bestiet ûnder oare út in fertolking fan it Magnificat fan Johann Sebastian Bach en in spesjaal jubileumliet mei in bernekoar.