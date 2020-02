Omrop TIP: Winterwaar op komst

In jager sjit net foar de kliko, seit slachter Gerk Biesma, wa syn soannen ek jeie. In soarte fan earekoade fan it jagersgilde. De boarger sit net te wachtsjen op guozzefleis. Sawiesa is der mar in inkeling dy't wyld hawwe wol. Mar wa wit, miskien slagget it him mei de tiid de konsumint op oare gedachten te bringen.