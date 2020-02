Tristan Bangma fan Donkerbroek is der op de fjouwer kilometer achterfolging net yn slagge in priis te bemachtigjen. Yn it Kanadeeske Milton grypte Bangma, tegearre mei syn tandempiloat Patrick Bos, neist it brûns. Dat gie wol nei de Nederlanners Vincent ter Schure en Timo Fransen, mei mar trije sekonden ferskil.