Oantroffen lichem yn Ljouwert is fan flechtsjende ynbrekker

Freed om 19.00 oere hinne krige de plysje in melding fan in ynbraak op it dak fan in flat yn de strjitte. Doe't de aginten arrivearren, joegen tsjûgen oan dat der op de boppeferdjieping mooglik ien wie. Doe't de aginten poalshichte nimme woene, kaam der ek in melding binnen dat der in libbenleas lichem oantroffen wie yn deselde strjitte. It gebiet waard ôfsetten foar ûndersyk.

Fallen

De aginten troffen gjinien oan op de boppeferdjieping fan de flat. Ut it ûndersyk nei de deade man docht bliken dat de man dêr ynbrutsen hie. Doe't er besocht fan it dak ôf te kommen, is hy nei alle gedachten fallen.

It ûndersyk nei de dea fan de man is ôfrûne, meldt de plysje. It lichem is oerdroegen oan de famylje. De plysje ûndersiket noch oft der meardere fertochten by de ynbraak belutsen wiene.