Ekstra jild foar 75 jier befrijing-projekten yn Noardeast-Fryslân

It is dit jier 75 jier lyn dat Nederlân befrije waard. Boargers krije dêrom de romte om aktiviteiten op te setten om de frijheid te betinken en te fieren. Yn de gemeente Noardeast-Fryslân kamen sa'n soad subsydzjeoanfragen binnen fan minsken dy't yn it ramt fan 75 jier befrijing in aktiviteit organisearje wolle, dat de gemeente besletten hat der ekstra jild foar beskikber te stellen.