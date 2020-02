Petysje FNP tsjin leechfleanrûte hast tûzen kear ûndertekene

Der is in soad lilkens oer it opnij iepenjen fan de rûte. Yn 2002 is de rûte bûten gebrûk steld fanwegen lûdsoerlêst en gefaarlike situaasjes. "Dat is net feroare, dat is noch like aktueel. Sterker noch, de F-35 makket noch folle mear lawaai as de eardere F-16", seit Sijbe Knol fan de FNP.

It protest krige in soad omtinken fan Nederlânske media en de petysje hat yntusken hast 1.000 hantekens ophelle. Hoefolle minsken al gebrûk makke hawwe fan de protestbrief kin Knol net sizze. "Dêr ha ik gjin sicht op." Der komt benammen in soad protest fan doarpsbelangen, belange-organisaasjes en boargers.

"De modelbrief kinne minsken delhelje op ús webside, sawol yn it Hollânsk as yn it Frysk", leit Knol út. Se kinne de brief ynfolje nei harren eigen persoanlike situaasje en dêrmei by Den Haag en Definsje oanjaan dat se it der net mei iens binne.