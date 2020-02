De transferperioade foar Hearrenfean en Cambuur: "We staan er goed op"

Dreyer waard hierd fan Brighton, mar dy klup koe him wer trochferkeapje oan FC Midtjylland yn Denemarken. Dat barde, wêrtroch Dreyer it Abe Lenstra Stadion ferliet. Hamstra hat noch wol om in oare bûtenspiler sjoen, mar: "Die opties waren te duur. We hebben ook nog naar huurconstructies gekeken, maar daar voelden we ons niet senang bij. Uiteindelijk hebben we gezegd: dit is de selectie, hier gaan we het mee doen."

Der binne neist Dreyer noch twa spilers fuortgien: Nemanja Mihajlovic en Emil Frederiksen. Mooglik dat ek Andreas Skovgaard noch fuortgiet. Wat is it einoardiel fan Hamstra wat dizze winterske transferperioade oanbelanget? "Het is relatief rustig gebleven, dat hadden we ook wel een beetje verwacht. De meeste jongens liggen ook langer vast."